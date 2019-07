Baldere-Sildedze: "Recipe Plus" izdara spiedienu uz Maligina mantiniecēm, lai iegūtu "Olainfarm" akcijas

Viņa norādīja, ka "Recipe Plus" vadošās amatpersonas turpina izdarīt spiedienu, lai Annas Emīlijas Maliginas īpašumā esošās "Olainfarm" akcijas un uzņēmuma lielākā akcionāra SIA "Olmafarm" kapitāla daļas tiktu atsavinātas par labu abu līdzmantinieču izvēlētam pircējam, proti, ar "Recipe Plus" saistītām personām.

Tā kā notiekošais un Balderei-Sildedzei izteiktie piedāvājumi un prasības esot klajā pretrunā ar viņas meitas patiesajām interesēm, viņa nolēmusi šim spiedienam nepakļauties un runāt par to publiski. "Aicinu tiesībsargājošās institūcijas pievērst uzmanību, lai nepieļautu šādu personu prettiesisku rīcību un interešu realizēšanu. Aicinu sekot līdzi, lai ikviens lēmums par akciju un daļu īpašumtiesību izmaiņām "Olmafarm" un "Olainfarm" tiktu pieņemts tiesiskā ceļā, vienojoties visām trim līdzmantiniecēm. Uzskatu, tas atbilst arī Maligina pēdējai gribai, un palīdzēs īstenot arī katras līdzmantinieces tiesības uz viņām katrai pienākošos mantojuma daļu," pauda Baldere-Sildedze.

Arī "Olmafarm" valdes locekle Milana Beļeviča esot informēta, ka ar "Recipe Plus" saistītas personas uzstājīgi mēģina iegādāties "Olainfarm" akcijas. Turklāt viņa norāda, ka informācijas izplatīšana par to, ka "Olmafarm" piederošās akcijas kādam nododas, ir izdevīga, lai novērstu uzmanību no savām darbībām.