"SEB banka": Uz būtisku Latvijas eksporta izaugsmi šogad cerēt nevar

"Maija rezultāts ir visai neizteiksmīgs, kaut kopumā apjomi vairumā nozaru uzrāda labu pieaugumu. Aci piesaista četras nozares. Milzīgs kritums uzrādās mehānismiem un to ierīču eksporta apjomos - par 47,3%. Tas, visticamāk, ir globālās izaugsmes palēnināšanās un attiecīgi reeksporta apjomu krišanās iemesls. Tāpat nozīmīgs kritums vērojams dzelzs un tērauda produkcijai - par 17,5%, kur negatīvo lomu nospēlē globālās rūpniecības vājums," skaidroja Gašpuitis.

Viņš norādīja, ka pērn viens no eksporta izrāviena kaldinātājiem bija alkohola eksports, īpaši uz Krieviju. Alkohola kāpums gada pirmajos trīs mēnešos turpinājās, taču straujš kritums ir aizsācies aprīlī un maijā, pavelkot uz leju arī kopējos rādītājus. Visticamāk, pēc rekordaugstu apjomu sasniegšanas, notiek to normalizēšanās, taču Krievija turpinās būt šī produkta viens no galvenajiem galamērķiem, sacīja Gašpuitis. Gada piecos mēnešos gan alkohola kopējais eksports, gan eksports uz Krieviju joprojām ir plusos, attiecīgi 4,8% un 0,6%.