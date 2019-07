Deviņas profesijas, kurās var pelnīt ar telefonu, neizkāpjot no gultas

Viedtālruņu straujā attīstība un tehnoloģiskā jauda faktiski ir no jauna definējusi jēdzienu “darbs no mājām”. Arvien vairāk uzņēmumu piedāvā saviem darbiniekiem strādāt ne tikai no biroja, bet arī no mājām – viss, kas ir nepieciešams – dators un internets. Un arī mobilais tālrunis, ja nu gadījumā steidzami nepieciešams pārrunāt kādus svarīgus jautājumus.