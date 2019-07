“Ghetto Games” plakātu skandāls: par nēertiem tematiem jārunā!

“Es ļoti negribētu iet tajā virzienā, kur mēs esam ļotu mazu soli no cenzūras. Un mēs esam ļoti tuvu pašcenzūrai jau tagad, jo es neesmu pārliecināta par to, ka visi no mums uzdrošināsies pateikt to, ko viņi domā, jo mēs sastopamies ar to, ka mūs par mūsu domām nosoda,” savos novērojumos dalījās Liepiņa.