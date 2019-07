Kaspars Blūms-Blūmanis: izspied no dzīves visu, ko tā dod!

Protams, ikvienam no mums ir brīži, kad negribas neko darīt. Neviena nodarbe neliekas gana saistoša. Šķiet, ka visa ir par daudz. Taču arī šādos brīžos ir jāturpina sevi motivēt un jāmeklē veidi, kā tikt pāri grūtībām. Sarežģītākais ir tikt pāri pirmajam slinkumam vai sajūtai, ka neko negribas darīt. Pēc tam, kad esi saņēmies, izkāpis no gultas un izgājis no mājas, darbu darīšana kļūst vieglāka. Arī, sākot jaunas biznesa idejas, tieši pirmais solis ir pats grūtākais. Piemēram, kad es iesāku jaunu projektu, pirmo mēnesi koncentrējos tikai un vienīgi uz to. Pēc mēneša visi darbi, kas saistīti ar šo ideju, jau kļuvuši par ieradumu. Līdz ar to ar tiem ir vieglāk tikt galā.