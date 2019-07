LDDK: Jautājums par minimālās algas celšanu ir jāsaskaņo ar darba devējiem un darba ņēmējiem

Darba devēju ieskatā būtu jāvirza jautājums par atšķirīgu minimālo algu dažādās nozarēs, taču to var risināt tikai ar koplīgumu palīdzību.

Jau ziņots, ka koalīcijas nodokļu politikas attīstības komitejā konceptuāli iezīmējies atbalsts virzībai uz minimālās algas celšanu līdz 500 eiro no 2020.gada, nevienam neizsakot iebildumu pret šādu iespēju.

Dālderis norādīja, ka attīstības komitejā lēmumus netiek pieņemti, jo lēmumu pieņemšana ir valdības ziņā. Līdz ar to pašlaik šis jautājums ir izrunāts, lai tālāk to apspriestu politiskajos spēkos un septembrī par to spriestu valdībā, arī uzklausot sociālos partnerus.