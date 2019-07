Linkaits: No EK ir pozitīvas indikācijas par Skanstes tramvajam paredzētās naudas novirzīšanu elektrovilcienu iepirkumam

"Saistības tiek uzliktas mums - Satiksmes ministrijai - piecu gadu laikā. Tas nav vienā gadā iztērējams. Šogad, piemēram, nepieciešams avanss 15% apmērā no līguma summas. Un tad summas sadalās pakāpeniski pa gadiem atbilstoši tam, kā tiek piegādāti jaunie vilcieni," sacīja satiksmes ministrs.

Daļu no vajadzīgajiem līdzekļiem varētu ņemt no Skanstes tramvaja projekta. Šāda naudas pārnese gan vēl ir jāsaskaņo ar EK. "Lai process nekavētos, iesākumā mēs definējam, ka nauda tiek piešķirta no valsts budžeta. Un, kad ir piešķirti Eiropas Savienības fondu līdzekļi, tad attiecīgi tos novirza vilcienu projektam," skaidroja Linkaits.