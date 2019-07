Baldzēns atbalsta minimālās algas celšanu, bet aicina to pārrunāt ar sociālajiem partneriem

Baldzēns norādīja, ka arodbiedrības iestājas par to, ka minimālā alga Latvijā ir jāpalielina, vienlaikus šis jautājums noteikti jāskata NTSP sēdē. "Mēs gribam dzirdēt arī viedokļus no darba devējiem un valdības," sacīja Baldzēns, kurš pats personīgi uzskata, ka gan neapliekamais minimums, gan minimālā alga būtu jāceļ reizē. Baldzēns uzskata, ka tādējādi būtu iespējams līdzsvarot pašvaldību, valsts un darbadevēju izdevumu pieaugumu, kā arī iespējamo ieņēmumu pieaugumu, kas būtu vērojams dažādām grupām.

Pēc Baldzēna paustā, minimālās algas celšana ir svarīga, jo 22% no darbiniekiem dzīvojot zem iztikas minimuma, turklāt, ja personai ir bērni, situācija kļūst vēl sliktāka. "Mums ir jādomā par to, lai mēs varētu piedāvāt Baltijas valstīs un Eiropā konkurētspējīgāku minimālo darba samaksu, un tai ir jāaug," sacīja LBAS vadītājs.

Minimālās algas celšanas nepieciešamību Baldzēns pamatoja arī ar darba ražīguma palielināšanos un iekšzemes kopprodukta pieaugumu, līdz ar to lēnām nepieciešams panākt to, ka minimālā alga veido 50%, nevis 45% no vidējas algas valstī.