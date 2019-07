Pieci soļi, lai dušu pārvērstu relaksējošā SPA

Pirms kāpšanas dušā, ieteicams veikt detoksējošu ķermeņa masāžu ar sausu birsti. Masāža ar sausu birsti šobrīd veselīga dzīvesveida pasaulē ir ļoti populāra. Tā uzlabo asinsriti, palīdz atbrīvoties no mirušajām ādas šūnām un nepatīkamās “apelsīna miziņas” jeb celulīta.

“Ieteicams izvēlēties birsti no dabīgiem materiāliem, piemēram, maigiem zirgu sariem, kas vienlaikus efektīvi attīrīs un mīkstinās ādu, kā arī veicinās asinsriti. Labākam efektam masāžu jāsāk no pēdām, ar apļveida kustībām virzoties uz augšu. Lai uzlabotu ādas tekstūru un tvirtumu, pēc birstēšanās ieteicams parūpēties par ādu ar dabisku, mitrinošas un atjaunojošas iedarbības skrubi. Tas rūpīgi atbrīvo ādu no vecajām ādas šūnām un dziļākiem netīrumiem, sniedzot patīkamu masāžas efektu, kas uzlabo mikrocirkulāciju un apgādā šūnas ar skābekli. Tādējādi nogurusī āda atdzīvojas, kļūst jūtami gludāka un ir sagatavota iedarbīgākai mitrināšanai,” rekomendē skaistumkopšanas eksperte, ķīmiķe Jūlija Kuzņecova.