Ģeniāli padomi dzīvokļa dārzniekam jeb kā parūpēties par telpaugiem

Metode Nr. 1 - no rozes spraudeņa izaudzē veselu rožu krūmu

Tā nu sanācis, ka kāds labvēlis ir uzdāvinājis grieztās rozes, taču tādu skaistumu ir žēl laist vējā, ja gribas audzēt to savā dārzā vai uz palodzes puķupodā. Video atklāj, ka, iemērcot rozes kātu medū, pēc tam iespraužot to kartupelī un iestādot, roze izdzīs saknes un turpinās augt - medus stimulēs sakņu izdzīšanu, bet kartupelis būs mēslojums. Ņem vērā - lai izaudzētu rozi, no tās spraudeņa nogriez ziedu un lapas.