“Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka nav tādu soļu, ko varētu spert, lai sevi pilnībā pasargātu. Katrā gadījumā – vismaz ne Krievijā. Tu gluži vienkārši nezini, no kuras puses nāks draudi,” tā par savām emocijām pēc žurnālista Ivana Golunova aizturēšanas intervijā portāla TVNET krievu valodas versijai stāsta Latvijā bāzētā Krievijas medija “Meduza” ģenerāldirektore un dibinātāja Gaļina Timčenko. Intervijā viņa arī izsaka savu viedokli par maksas saturu masu medijos un arī par Latvijas informatīvo telpu.

Pirms “Meduza” izveidošanas Timčenko desmit gadus bija medija “Lenta.ru” galvenā redaktore. No šā darba viņa tika atlaista 2014.gadā pēc tam, kad Krievijas mediju regulators “Roskomnadzor” izteica medijam brīdinājumu saistībā ar to, ka vienā no medija publicētajiem materiāliem bijusi atsauce uz interviju ar Ukrainas nacionālistu līderi.