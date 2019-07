5 vasaras veltes ēdienkartē un skaistumkopšanā

Svarīgi gan atcerēties ievērot mērenību – ēdienkarte nevar sastāvēt, piemēram, tikai no ogām, jo organismam nepieciešamas arī citas uzturvielas, ne tikai ogļhidrāti.

Ēdienkartē: svaigi, viegli, kraukšķīgi – gurķi vasaras ēdienkartē iederas ne tikai to garšas, bet arī uzturvērtības dēļ. Gurķi satur ūdeni, silīciju, sēru, kas stimulē matu augšanu, un lignānu, kas mazina onkoloģisko saslimšanu attīstību risku. Tāpat to sastāvā ir vitamīni: B – sāpju mazināšanai, K – kaulu veselībai, C – antioksidants. Uzturā lietoti gurķi pozitīvi ietekmē un atjauno organismu, izvada toksīnus.