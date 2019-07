Biržu indeksi krītas, eiro svārstās pēc ECB signāliem par procentlikmju pazemināšanu

"Prudential Financial" analītiķe Kvinsija Krosbija sacīja, ka spēcīgi ASV ekonomikas dati, tai skaitā ceturtdienas ziņojums par ilgi uzglabājamu preču noieta palielināšanos jūnijā, var novest pie ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) nākamās nedēļas paziņojuma, kurā tiktu pausta mazāka gatavība pazemināt procentlikmes.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1140 līdz 1,1145 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,2484 līdz 1,2452 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 108,19 līdz 108,66 jenām par dolāru.