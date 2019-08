Saūda Arābijas sievietēm vairs nevajadzēs vīrieša atļauju, lai izbrauktu no valsts

Līdz šim sievietēm pases saņemšanai un izbraukšanai no konservatīvās musulmaņu karalistes bija nepieciešama vīrieša aizbildņa atļauja. Aizbildnis var būt vīrs, tēvs vai kāds cits radinieks.

Nesen bijuši vairāki skaļi gadījumi, kad sievietes aizbēgušas no teokrātiskās monarhijas par spīti tam, ka likumi to aizliedz darīt bez vīrieša atļaujas.

No Saūda Arābijas aizbēgusī jauniete Rahafa

18 gadus vecā Rahafa Mohammeda janvārī ģimenes ceļojuma laikā no Kuveitas, kur ceļošanai nav nepieciešama aizgādņa atļauja, aizbēga uz Taizemes galvaspilsētu Bangkoku, kur iebarikādējās viesnīcas istabā un pieprasīja patvērumu kādā demokrātiskā valstī. Gadījums izpelnījās lielu uzmanību sociālajos tīklos, un Rahafa galu galā varēja pārcelties uz dzīvi Kanādā.

"Tas bija tā vērts," jauniete stāstīja Kanādas laikrakstam "Toronto Star". "Man nebija, ko zaudēt. Pret mums izturas kā pret priekšmetiem, kā pret verdzenēm. Es gribēju izstāstīt par sevi un to, kas notiek ar sievietēm Saūda Arābijā."

Šogad 25 un 28 gadus vecas māsas no Saūda Arābijas aizbēga uz Gruziju, kurp Saūda Arābijas pilsoņi var doties bez vīzas. Arī šis gadījums piesaistīja starptautisko uzmanību. Māsas izcīnīja iespēju sākt jaunu dzīvi kādā citā valstī. Vēl viens māsu pāris - 18 un 20 gadus vecas - šogad aizbēga no Saūda Arābijas un patvērās Honkongā.

Visas bēgles sacīja, ka baidoties atgriešanās gadījumā tikt nogalinātas par to, ka "aptraipījušas" ģimenes reputāciju. "Nāve," par lielākajām bailēm vaļsirdīgi atklāja viena no māsām, kas aizbēga uz Honkongu. "Mēs baidāmies no "goda" slepkavībām."