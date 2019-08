Klimata pārmaiņas nākotnē var pasliktināt dzīves kvalitāti, brīdina zinātnieki

Tāpat atmosfērā paaugstinātā CO2 izmešu koncentrācija negatīvi ietekmē pārtikas produktu kvalitāti, samazinot to enerģētisko vērtību. Jau pašlaik, pēc zinātnieku aprēķiniem, 821 miljons cilvēku visā pasaulē cieš no bada, bet 1,5 miljardi cilvēku no pārtikas vairs negūst organismam svarīgos mikroelementus, kā dzelzi vai cinku.