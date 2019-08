Ekonomiskā izaugsme vērojama arī Latgalē, taču tā notiek ievērojami lēnāk nekā Rīgā

Vēl viens svarīgs aspekts, vērtējot ekonomisko izaugsmi valstī, ir iedzīvotāju ienākumu līmenis. Par to, ka ienākumi palielinājušies, liecina arī indeksa dinamikas rādītāji. Tādējādi, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli ienākumi ir auguši abos reģionos – gan Rīgas reģionā, gan Latgalē. Pieņemot, ka 2010. gads, tieši ekonomiskās krīzes beigas, ir uzskatāmas par Latvijas ekonomiskās situācijas atlabšanas sākumpunktu, tad arī ekonomiskajā indeksā dinamikas rādītājs ir atzīmēts ar skaitli “1”. No 2010. - 2013. gadam dinamika palielinājusies nedaudz, sasniedzot 1,07 punktus, taču kopš tā laika vērojama strauja izaugsme, it īpaši Rīgas reģionā. Ienākumu vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī dinamikas rādītāji pagājušajā gadā sasniedza 1,70 punktus Rīgas reģionā, taču Latgalē šis rādītājs bijis zemāks – 1,48 punkti.