Kristīne Beitika: cik labi, ka man pietika prāts atmest smēķēšanu!

Kristīne sevi dēvē par laimīga dzīvesveida piekritēju un bieži vien priecē savus Instagram sekotājus ar iedvesmojošām bildēm, kā pavadīt brīvo laiku, dodoties pie dabas. Tomēr ievietotajā ierakstā viņa atklāj, ka tā nav bijis vienmēr un pozitīvās pārmaiņas ieviestas laika gaitā. „Kad man bija 16, es smēķēju, “jo tas bija stilīgi”. Man šķiet, tā darīja visi. Smēķēja mana simpātija, smēķēja manas labākās draudzenes. Mēs pulcējāmies vietējā mežā, cigareti turējām kociņos un pēc tam stundām negājām mājās, lai izvēdinātos. Tādas laikam bija vienas no populārākajām izklaidēm mazpilsētā,” atminas Kristīne.

Tomēr kaitīgo ieradumu Kristīne uzveica, par ko arvien ir priecīga: „Cik labi, ka man pietika prāts atmest smēķēšanu!” Lai gan bieži vien cilvēki aizbildinās, ka no šāda netikuma atbrīvoties ir grūti, Kristīnei to atviegloja viņas pārliecība un pieņemtais lēmums. „Es atmetu vienā dienā. Man vienkārši vairāk negribējās. Man traucēja smaka, nepatika process, tas bija lieki. Vēl ilgu laiku jutos slikti un smīkņāju par to, ka paliku viena ballītē, kurā visi izgāja uzsmēķēt. Labākās sarunas taču notiek tur... Šodien ballītē uzsmēķēt iziet viens cilvēks. Mēs esam atmetuši. Mums pietika spēks pateikt NĒ!” ar savu lēmumu lepojas Kristīne.