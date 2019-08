Lelde Dreimane: manā pirkumu sarakstā cigaretes neieraudzīsi

Sapratu, ka man cigaretes nav vajadzīgas

Aktrise Lelde Dreimane godīgi atzīst, ka studiju gados un arī, uzsākot darbu teātrī, ir smēķējusi, taču kādā brīdī sapratusi, ka šis ieradums viņai nav vajadzīgs. Tāpēc pieņēmusi lēmumu – smēķēšana jāatmet. “Es esmu smēķējusi, pirkusi cigaretes un arī dāvinājusi tās smēķētājiem. Teātra vidi ir grūti iedomāties bez cigarešu dūmu aromāta. Mācoties Kultūras akadēmijā, biju pie smēķējošā bariņa, un kūpinājām jau agri no rīta, pirms baleta nodarbībām. Arī sākot strādāt teātrī, turpināju šo kaitīgo ieradumu. Taču ar laiku pamanīju, ka arvien vairāk aktieru atmet šo netikumu vai nesmēķē nemaz. Tad arī es pārmodulēju savā prātā šo savienību – teātris un cigarete. Nu jau pāris gadus manā pirkumu sarakstā cigaretes neieraudzīt,” stāsta aktrise.

Esot lomā, smēķēt neliedz

Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki bieži vien teātri saista ar smēķēšanu vai cigarešu dūmiem, ir fakts, ka uz skatuves varam redzēt izrāžu tēlus ar cigaretēm rokās. Pat, ja pats aktieris nesmēķē, izrādes laikā to var nākties darīt, jo to prasa atveidojamā loma. Taču Lelde stāsta, ka viņa spēj šīs lietas nodalīt, un smēķēšana uz skatuves nerosina viņā vēlmi arī savā ikdienā atgriezties pie šī ieraduma. “Kad jāsmēķē izrādes vajadzībām, man nav kategoriska nolieguma. Citi cilvēki to joprojām dara, un arī manai varonei uz skatuves es to neliedzu. Bet tajās reizēs, kad starp pirkstiem kūp šis benzopirēnu saturošais brīnums, es arvien pārliecinos, cik patīkami, ka šī vairs nav mana ikdiena,” atzīst Lelde.

Runājot par smēķēšanu uz skatuves, Lelde piebilst, ka ne vienmēr aktieriem tas obligāti jādara. Gadās arī reizes, kad citi aktieri no smēķēšanas atsakās. Taču tādā gadījumā gaidāma sava viedokļa pamatošana arī režisoram. “Kaut gan es pati neiebilstu smēķēt uz skatuves, ir gadījumi, kad citi aktieri atsakās to darīt. Tad viņam ir jāapbruņojas ar argumentu gūzmu, lai pārliecinātu režisoru. Ja izdodas attaisnot vai izskaidrot savu izvēli par labu nesmēķēšanai, tad arī uz skatuves var izvairīties no cigaretes,” par teātra aizkulisēm stāsta Lelde.

Katram savs atmešanas iemesls

Runājot par to, kāpēc cilvēki smēķē un kā viņus mudināt šo netikumu atmest, Lelde atzīst – cilvēks smēķēšanu var atmest tad, ja pats to vēlas. “Katram ir savs iemesls, kādēļ viņš smēķē. Kādam darbā nogarlaikotam cilvēkam tas ir laika īsināšanai, kāds to dara līdzcilvēku mudināts. Kādam, iespējams, smēķēšana kļuvusi par ikdienas rituālu. Tāpat kā smēķēšanas iemesli ir dažādi, atšķiras arī atmešanas motivācija. Piemēram, ja jūt, ka sākušās veselības problēmas, vai nākas kārtīgāk pārskatīt savu grāmatvedību. Atmetot smēķēšanu, atklāsies, cik ārkārtīgi daudz naudas tai tiek tērēts,” stāsta aktrise.

Cīņa ar stresu var būt dažāda

Kā vienu no smēķēšanas iemesliem cilvēki bieži min stresu. Taču tas nenozīmē, ka šāds apgalvojums ir patiess. Gluži otrādi – smēķēšana stresu pat veicina. Tāpēc jāmeklē veidi, kas patiešām palīdz tikt galā ar ikdienas stresa situācijām. “Ar stresu var cīnīties visdažādākajos veidos. Ātrākā un lētākā recepte ir elpošana. Aizvērt acis un lēnām, mierīgi elpojot, prātā skaitīt mīļākās dzejas rindas vai atcerēties kādu uzjautrinošu gadījumu un provocēt sevi uz citām emocijām. Tas ir darbs ar sevi,” stāsta aktrise.