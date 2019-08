Medicīnas centrs “Aurora” ir medicīnas iestāde Rīgas centrā. Iepriekš plašsaziņas līdzekļi ziņoja par iespējamiem pārkāpumiem klīnikā. Daži no tiem apstiprinājās. Bet šobrīd, kā noskaidroja TVNET, pilnā sparā rit uzņēmuma komercprakses izvērtēšana, ko veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Saulainā augusta pēcpusdienā kādā Rīgas mikrorajonā tiekos ar Marinu (vārds mainīts). Viņa ir smaidīga, vidēja auguma sieviete. Īsiem matiem un ar dzīvības pilnu mirdzumu acīs. Intervijas dienā Marinai bija dzimšanas diena. No malas izskatās, ka viņa nodzīvos vēl daudzus gadus pie pilnas veselības.

Taču tieši pirms gada sievietei par to radās nopietnas šaubas. Kādā dienā viņa saņēma zvanu no Latvijas imūnkorekcijas centra (AS Nokra). Tas ir medicīnas centra “Aurora” iepriekšējais nosaukums. Sievietei piedāvāja bezmaksas veselības diagnostiku. Kopumā bija trīs izvēles iespējas, un viņa izvēlējās pārbaudīt asinsvadu stāvokli.