Maksāju kabatas naudu, lai bērns "nesēž" telefonā

Bērnu atraušana no viedierīcēm mūsdienās prasa ne vien vecāku pacietību, bet arī jaunas, radošas idejas. Lūk, kāda radusies Lielbritānijā.

Pēc veiktās "Halifax" aptaujas tika secināts, ka 1/4 vecāku izmanto kabatas naudu, lai "piekukuļotu" bērnu un atrautu viņu no planšetes vai telefona ekrāniem.

23 procenti bērni vecumā no astoņiem līdz 15 gadiem labprāt atbalsta šādu darījumu un atsakās no virtuālās pasaules, ja saņem par to kabatas naudu.