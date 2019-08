No "Bolt" operatora Maltā pazudis pusmiljons eiro; sākti tiesu darbi

Atskaitēs atklāts, ka no 2017. gada marta līdz 2018. gada jūlijam uz Laudas personīgo kontu pārskaitīti 1,7 miljoni eiro no Igaunijas uzņēmuma “Taxify OÜ”. Tāpat “Taxamal Limited” kontā bija jāienāk miljonam eiro, taču tur nonākusi vien puse no summas – 500 000 eiro.