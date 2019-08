Stāsts par Lieni

To visu darīja +/- trīs cilvēki, kas paralēli dara tos pašus darbus vēl divās drīz publicējamās Re:Baltica sērijās. Un tie nav viņu vienīgie pienākumi.

Vienubrīd dusmas par saturu, ko rediģēju, pārsniedza pieļaujamo robežu, un nolēmu darīt ko produktīvāku. Nodot asinis. Rajonā bija piestājis mobilais busiņš. Rindā, kurā dominēja Stradiņu personāls, aiz manis stāvēja divas acīmredzot slimnīcas sabiedriskajās attiecībās strādājošas sievietes un ar vāji slēptu pārākumu apspriedās, kā neatbildēt uz Delfu žurnālistes jautājumiem par slimnīcas evakuācijas plānu, kas pēc viltus trauksmes bija diezgan aktuāli. “Viņa man zvana, un es viņai saku - atbildēsim rakstiski. Un viņa saka: man ir papildu jautājums, un uzdod to pašu, kas rakstīts! Un es saku - rakstiski!” Hihī un hahā. Prieks visai dienai. Un tā 20 minūtes, pēc būtības runājot par to, kā nedarīt to, par ko viņām maksā.