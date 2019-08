Augiem nav smadzeņu, tomēr tie spēj noteikt laiku

Arī augiem ir līdzīgs diennakts ritms, kas palīdz tiem noteikt laiku, lai varētu līdz rītausmai sagatavoties fotosintēzes procesam. Pirms dienas karstākās daļas tiek iedarbināti mehānismi, kas aizsargā no svelmes, kā arī tiek ražots nektārs, lai sagatavotos brīdim, kad ieradīsies apputeksnētāji. Līdzīgi kā cilvēkam, arī katra auga šūna ir aprīkota ar tādu kā pulksteni.

Mēs atklājām, ka Tāla sīkplikstiņa (Arabidopsis thaliana) dēstā pulksteņa proteīnu līmenis dažādās daļās zenītu sasniedz atšķirīgos laikos. Tādi auga orgāni kā lapas, saknes un kāts saņem atšķirīgus signālus no to vietējās mikrovides (piemēram, no gaismas un temperatūras svārstībām) un informāciju izmanto, lai radītu savu dienas ritmu.