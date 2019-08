Šodien tiek prezentēts pirmais 5G telefons Latvijā. Ko no tā gaidīt?

Par to, kāds šis viedtālrunis būs ikdienā, mūsu pusē varēsim pārliecināties jau ceturtdien mobilo sakaru operatora TELE2 gudrajā mājā, kur norisināsies Latvijā pirmā 5G telefona prezentācija un tehnoloģiju entuziasti varēs novērtēt 5G darbības ātrumu, kas līdz pat 100 reizēm pārsniedz mums ierasto 4G.

Par to, ka Mate 20 X (5G) ir apgādāts ar Huawei pašu izstrādāto Balong 5000 5G modemu, vizuāli liecina tikai jaunā mobilās datu pārraides standarta apzīmējums korpusa aizmugurē. To, ka telefons ir kļuvis par 0,2 milimetriem biezāks un par vienu gramu smagāks, lietotājs diez vai jutīs. Ierīces dizains ir saglabāts līdzšinējais, tātad ar nelielu ielaidumu selfiju kamerai ekrānā un kvadrāta formas fotokameru bloku aizmugurē. Šādam dizaina risinājumam Huawei, starp citu, iedvesmojušies no jaunāko paaudžu Porsche automobiļiem raksturīgā četru LED lampiņu izkārtojuma priekšējos lukturos. Kameras Mate 20 sērijas telefonos šeit gan ir trīs; ceturto elementu veido zibspuldze.