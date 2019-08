Rīdziniekiem atkritumu šķirošanas konteineri būs pieejami bez maksas

AS "Tīrīga", kas no 15.septembra veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, visiem rīdziniekiem nodrošinās pieeju sadzīves atkritumu dalītās vākšanas bezmaksas konteineriem stiklam un iepakojumam - papīram, plastmasai un metālam, kā arī nodrošinās to bezmaksas izvešanu, aģentūru LETA informēja "Tīrīga" pārstāvji.