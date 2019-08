Par apstādījumu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu Rēzeknē var draudēt sods līdz 1400 eiro

Noteikumi arī paredz, ka koka sakņu sistēmas rajonā kabeļus un cauruļvadus iegulda, nebojājot koka saknes. Ja darbu veikšanas gaitā saknes tiek bojātas, bojāto sakņu galus rūpīgi nolīdzina un tranšeju piepilda ar barības vielām bagātu augsni. Savukārt atraktās saknes jāpasargā no izžūšanas un saules staru iedarbības, tās jāietin elpojošā audumā un jāmitrina. Tāpat būvdarbu laikā nedrīkst pieļaut koku un krūmu apbēršanu vai atrakšanu, savukārt būvmateriālus aizliegts nokraut tuvāk par diviem metriem no augošiem kokiem.

Par noteikumu noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām personām no 20 līdz 100 eiro, bet juridiskajām personām - no 100 līdz 500 eiro. Ja pārkāpumi izdarīti atkārtoti gada laikā, sods fiziskām personām svārstās no 100 līdz 350 eiro, juridiskām personām - no 500 līdz 1400 eiro.