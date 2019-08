Citplanētu okeānos varētu būt vairāk dzīvības nekā Zemes ūdeņos

“NASA dzīvības meklējumi kosmosā ir koncentrēti uz tā saucamās apdzīvojamās zonas planētām, kuru vidū ietilpst tās planētas, uz kurām varētu eksistēt šķidra ūdens okeāni. Tomēr ne visi okeāni ir vienādi apdzīvojami – daži no tiem ir labāk piemēroti dzīvībai, bet citi mazāk. Tas atkarīgs no to globālās cirkulācijas veida,” pētījuma prezentācijā skaidroja ģeoloģe Stefānija Olsone.