Rīga var kļūt greizsirdīga jeb durvis vēris "Klaips" Ādažos

Kā mums zina pastāstīt viens no gastrobāra saimniekiem Niks, šī vieta Ādažos, Gaujas ielā arī nav nemaz tik "nevainīga", jo te senāk atradusies maizes ceptuve "Ādažu kukulītis". "Te bija pirmā vieta, kur cepa slavenās garās franču bagetes. Tāpēc arī nokristījām vietu par "Klaipu"." Vieta ar mazu leģendu. iepriecināja arī fakts, ka mūs apkalpojošais jaukais viesmīlis pēcāk izrādījās esam viens no saimniekiem.

* "Uzlādētie frī" - pēc izvēles klasisko vai saldo kartupeļu frī kombinācija ar kādu no gardajām mērcītēm. Šobrīd tiek piedāvātas trīs - gan Austrumu garšu cienītājiem, gan gvakamoles vai trifeļu majonēzes mīļotājiem. Izvēlējāmies piedevu, kuras fantastisko garšu radīja Hosin mērce, kimči majonēze, sīpoli (nekad nebiju domājusi, ka tā ēdīšu sīpolus ar frī kartupeļiem) un koriandrs (pavisam neuzbāzīgi). Garšu BOMBA! Turklāt novērojām, ka apmeklētājiem patīk ieskriet un paķert līdzņemšanai tieši šo ēdienu. Īsts Take Away karalis! (Ap 4 eiro.)

* Protams, ramen zupiņa, kas ēdienkartē konkurē tikai ar vēl vienu zupas karali - Tom Yum (3,6 eiro). Klasika, ko sabojāt būtu jāprot, bet te, paldies Dievam, to nemāk un negrib. Teicami un garšīgi. Ja piekasos, tad laikam ēdamrīkos prasītos irbulīši un ēdamkarote droši var būt smeļamkarote, un kāpēc ne no kokosrieksta miziņas darināta. (7,80 eiro.)

* Kā tad bez burgeriem, ko iesaka arī pašas vietas darbinieki. Ja jau urbānas vides ēdamkrogs, tad street food princim ir jābūt "formā". Meita ēda burgeru no mazo viesu ēdienkartes un to notiesāja ātri un bez žēlastības. Izlūdzos vien mazu kumosu, no kā sapratu, ka te ir, aleluja, maz sāls! Arī pieaugušo burgers bija labs, darināts no brioša kraukšķīgās pašceptās maizītes (p.s. būtu nepieklājīgi, ja šai vietā, kas saucas "Klaips", netaptu maizīte), sīpolu un tomātu marmelādes, dievīgas trifeļu majonēzes, kraukšķīgiem gurķīšiem, siera un rukolas salātiem. (Burgeri 7-8 eiro, piedevās kartupelīši.) Pieejama arī veģetārā versija ar baklažānu un parmezāna siera kotleti.