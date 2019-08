Nebanku kredītdevēja "Mogo" peļņa pirmajā pusgadā palielinājusies 7,6 reizes

Turpretī "Mogo" konsolidētais apgrozījums ir samazinājies par 12,6% - no 9,346 miljoniem eiro pagājušā gada pirmajos sešos mēnešos līdz 8,165 miljoniem eiro šogad.

"Mogo" izveidota 2012.gadā. Sabiedrības akcionārs līdz 2019.gada martam bija Luksemburgā reģistrēta sabiedrība "Mogo Finance S.A.", kas 2014.gada jūlijā iegādājās 100% "Mogo" akciju. Līdz 2014.gada jūnija beigām galvenais "Mogo" akciju turētājs bija AS "Skillion Ventures", kam piederēja 61,34% "Mogo" akciju.

Patlaban "Mogo" akcionāri ir AS "HUB1" (98%) un SIA "Tobago capital" (2%).

Latvijā AS "Mogo" ir 100% piederoši meitasuzņēmumi AS "Loango" un AS "Renti".