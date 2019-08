Arī jaunajā mācību gadā Kuldīgas novada skolēniem nodrošinās brīvpusdienas

Valsts nodrošina brīvpusdienas 1.-4.klašu skolēniem, bet Kuldīgas novada pašvaldība no sava budžeta apmaksā brīvpusdienas visiem novada skolēniem no 5. līdz 12.klasei, kā arī piecus un sešus gadus vecajiem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu kādā no bērnudārziem vai skolu pirmsskolas grupām.