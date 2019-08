Padomi, kā iekrāt naudu pensijai

Uzziniet vairāk par savas valsts pensijas iespējām

Lielākajai daļai valstu ir valsts pensiju sistēma, kuru ir tiesības saņemt pensionējoties vai esot tuvu pensijas vecumam. Tomēr nianses dažādās valstīs atšķiras – tādēļ ir vērts izpētīt, kādas ir jūsu iespējas. Ne visas sistēmas ir izveidotas pēc vienāda principa, un bieži tās kalpo kā papildinājums, ar ko nepietiek, lai jūs varētu saglabāt savu līdzšinējo dzīvesveidu. Arī pensionēšanās vecums dažādās valstīs ir atšķirīgs – aptuveni no 60 gadiem līdz pat 70 gadiem. Pat tad, ja jums vēl netuvojas pensionēšanās vecums, ir noderīgi zināt, kāda ir sistēma vietā, kur dzīvojat.

Labu priekšstatu par to, no kurienes pensionāri saņem naudu, sniedz Schroders veiktajā pētījumā paustā atziņa, ka "pensijas vecumā 19% no ienākumiem ir atkarīgi no valsts pensiju sistēmas, bet 18% – no uzņēmumu iemaksām pensijai". Eiropa uz valsts pensiju shēmām raugās visoptimistiskāk, un tur cilvēki gaida, ka tās veidos 26% no viņu pensiju ienākumiem.

Ar darbavietu saistītas pensiju shēmas

Papildus sociālā nodrošinājuma un līdzīgām programmām ir pieejamas arī ar darbavietu saistītas pensiju shēmas vai individuālas pensiju shēmas cilvēku grupām. Būtībā tas ir pensiju uzkrājumu plāns ar fiksētām iemaksām, kas tiek veiktas ar jūsu darba devēja starpniecību.

Daži no ieguvumiem ietver atliktus nodokļu maksājumus vai nodokļu maksājumu samazinājumu. Tā kā to pārvalda jūsu darba devējs, jums nav jāsatraucas par niansēm. Tomēr vispirms izlasiet smalko druku un uzziniet, kādiem nosacījumiem jūs ar savu parakstu piekrītat.

Izņemot uzkrājumu, tas var tikt aplikts ar nodokli atkarībā no jūsu izvēlētās programmas. Atcerieties arī to, ka šī nauda ir paredzēta pensijai un priekšlaicīga pievēršanās šiem naudas līdzekļiem var būt nesaprātīgs lēmums gan no sodu, gan no praktisko aspektu viedokļa. Arī šajā gadījumā spēks ir zināšanās. Pajautājiet savam darba devējam, vai viņa uzņēmumā ir ieviesta ar darbavietu saistīta pensiju shēma.

Plānošana doties pensijā atkarībā no vecuma

Kāds ir jūsu vecums? Dažreiz tas ir nepieklājīgs jautājums. Tomēr laikā, kad kaļat plānus, kā uzkrāt pensijai, tas ir būtisks jautājums. Ir svarīgi atcerēties – jo vairāk gadu jūs veicat uzkrājumus, jo lielākus uzkrājumus laika gaitā varat izveidot.

Jaunībā ļoti maz cilvēku domā par to, kā viņi sevi uzturēs 70 un vairāk gadu vecumā. Jo ātrāk sāksiet par to domāt, jo vairāk laika jums būs veikt uzkrājumus savai nākotnei; turklāt eksperti norāda, ka jau 20 līdz 30 gadu vecumā jums ik gadu vajadzētu uzkrāt 10-15% no jūsu bruto ienākumiem. Ap 30 gadu vecumu šai summai būtu jāpalielinās vismaz līdz 15%.