Tūkstotis ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem ar “elektroniskās naudas” kontiem

3 eiro, ko eksperimenta laikā nopelnīja “de facto” žurnāliste, Valsts ieņēmumu dienestam ir neredzami, kā arī jebkura cita šādā veidā nopelnītā nauda. Nauda no “Bolt” konta Igaunijā aiziet uz Lielbritānijā reģistrēto “Revolut” kontu. Par to, ka kāds Latvijā kaut ko nopelnījis un būtu maksājami nodokļi, Latvijas iestādes nekad neuzzinās, pieļauj “de facto”.

Raidījums skaidro, ka “Revolut” ir “elektroniskās naudas iestāde”. Tā piešķir kontu un fizisku vai arī elektronisku karti, uz kuru var saņemt līdzekļus un tos tērēt – veikalos, internetā, arī izņemt skaidrā naudā. Pēc šādas sistēmas strādā daudzi uzņēmumi, desmitiem ir pieejami Latvijā. Tās no bankām atšķir nosacīta anonimitāte – piemēram, “Revolut” ir reģistrēta Lielbritānija un atšķirībā no Latvijā vai citur Eiropas Savienībā licencētām bankām, tai nav pienākuma informēt Valsts ieņēmumu dienestu par to, kas ir tās Latvijas klienti. Turklāt, VID skaidro – arī caur Lielbritānijas nodokļu administrāciju to noskaidrot neizdodas.

Salīdzinoši anonīma varētu būt arī naudas izņemšana – ja kāds Latvijas bankas klients izņem lielas naudas summas no sava bankomāta, tad pati banka to redz. Ja kaut kas šķiet aizdomīgs, tad par to var arī ziņot. Arī no “elektronisko naudas iestāžu” kartēm naudu var izņemt, taču neviens nezina, kas to naudu ir izņēmis un kādi ir tās tālākie ceļi.