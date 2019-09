Pirmajā gadā samazinājušies kravu un pasažieru pārvadājumi

No Latvijas ostām 2019. gada pirmajā pusgadā nosūtīja un ostās saņēma 32,4 miljonus tonnu kravu, kas ir par 0,2 % mazāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā. Kravu apgrozījums Rīgas ostā bija 16,2 miljoni tonnu, par 8,3 % mazāk, Ventspils ostā - 11,5 miljoni tonnu jeb par 15,4 % vairāk, Liepājas ostā - 3,7 miljoni tonnu jeb par 5,5 % mazāk, bet mazajās ostās - 1 miljoni tonnu, par 8,1 % vairāk.

No ostām nosūtīja 27,7 miljonus tonnu kravu, kas ir par 1,9 % mazāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā. 35,4 % no kuģos iekrauto kravu apjoma veidoja ogles. To iekraušana pieauga par 0,4 miljonus tonnu jeb 3,9 %. Nosūtīto kokmateriālu apjoms pieauga par 0,1 miljonu tonnu jeb 5 %, bet kravu konteineros apjoms - par 2,7 %. Savukārt naftas produktu nosūtīšana samazinājās par 1,1 miljonu tonnu jeb 16,5 %, bet mobilo kravu - par 6,3 %.