Bailes par "Brexit" arī otrā planētas malā jeb kā Folklendu salas gatavojas 31. oktobrim

Stjuarts Voless ir vīrs, kura priekšteči salā ieradās 19. gadsimta vidū, un viņa ģimenes locekļi bija liecinieki tam, kā sala spēja pārveidoties un pielāgoties jauniem apstākļiem – no nozīmīgas Britu impērijas teritorijas kļūstot par vienu no svarīgākajiem punktiem jūras produktu eksportā.

„Jūras veltes ir tās, kas visvairāk silda un ietekmē mūsu ekonomiku,” saka Voless, kurš pirms trim desmitgadēm dibināja uzņēmumu „Fortuna Fishing”. Viņš norāda, ka 82% no nozvejotajām zivīm tiek eksportētas uz Spāniju, pēc tam būtiska daļa zivju tiek eksportēta uz ASV, Dienvidāfikas Republiku, visbeidzot – Lielbritānijā nonāk vien 2,3% zivju. Līdz ar to Voless ir noraizējies par to, kas notiks pēc tam, ja Lielbritānija no Eiropas Savienības izstāsies bez vienošanās.