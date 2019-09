Pēc Džonsona zaudējuma svarīgā balsojumā pieaudzis sterliņu mārciņas kurss

Tomēr mārciņas kurss sāka kāpt, kad viens no valdošās Konservatīvās partijas deputātiem pirms svarīga balsojuma pārbēga pie opozīcijā esošajiem liberāldemokrātiem. Vēlāk parlaments nobalsoja par to, ka trešdien izskatīs likumprojektu, kas paredz bloķēt bezvienošanās breksitu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0965 līdz 1,0975 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,2062 līdz 1,2087 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu saruka no 106,26 līdz 105,94 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 90,94 līdz 90,75 pensiem par eiro.