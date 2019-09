Internetā nonākusi datubāze ar 420 miljonu "Facebook" lietotāju telefona numuriem

Šie dati, visticamāk, iegūti vēl pirms 2018. gada, kad tika atslēgta iespēja meklēt draugus pēc viņu telefona numura. “Facebook” pārstāvji uzsvēra, ka nav nekādas informācijas par to, ka būtu uzlauzti kādu lietotāju konti.

Pagaidām nav zināms, kurš un ar kādu mērķi ir apkopojis telefona numurus un tos ievietojis internetā. Tiek norādīts, ka datubāzē ir pieejami 133 miljonu lietotāju numuri no ASV, 13 miljoni no Lielbritānijas, 50 miljoni no Vjetnamas. Atsevišķos gadījumos ir zināma informācija arī par lietotāja vārdiem, kā arī dzimumu.