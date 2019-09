Klimata pārmaiņu dēļ tuvākajās desmitgadēs būtiski pieaugs pārtikas cenas

“Parasti neviens īsti neaizdomājas par to, cik ietekmīgs ir pārtikas ražošanas sektors, un cik lielu ietekmi tas atstāj uz klimata un sociālajiem riskiem,” sacīja uzņēmuma “Fairr” pārstāve Marija Lettini.

Tā, piemēram, visā pasaulē arvien vairāk uzmanība tiek pievērsta ugunsgrēkiem Amazones lietusmežos Brazīlijā. Ir skaidrs, ka daļa no šī meža ir gājusi bojā, un tas, savukārt, liek domāt par to, kā uz sarūkošajām mežu platībām reaģē lielākie pārtikas ražotāji. Nevienam no 50 lielākajiem pārtikas ražotājiem pasaulē klimata pārmaiņu politikā nav nekas teikts par mežu izciršanas apturēšanu. Tāpat pārtikas ražotāji izvairās runāt par kaitīgajiem izmešiem, kas rodas viņu darbības rezultātā.