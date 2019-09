Džonsona valdību pametusi nodarbinātības un pensiju ministre

Rada paziņojusi arī par izstāšanos no konservatīvo frakcijas parlamentā.

"Es nevaru noraudzīties no malas, kad labi, lojāli mērenie konservatīvie tiek izslēgti" no partijas, norādījusi nu jau bijusī ministre, piesaucot Džonsona lēmumu izslēgt no toriju rindām 21 parlamenta deputātu, kas "Brexit" jautājumā balsoja pret valdību.