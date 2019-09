Pirms iet gulēt, jātērē nauda jeb paradums, ko pirms gulētiešanas piekopj arvien vairāk cilvēku

“Šādu paradumu ir izveidojušas jaunākās mobilo telefonu paaudzes, un to veiksmīgi izmanto tirgotāji, kam šāda cilvēku grupa, kas iepērkas naktī, ir ļoti izdevīga. Tirgotāji ir secinājuši - ja tu dodies uz interneta veikalu, bet neko nenopērc, tad ir jāpanāk tāds efekts, lai jau tuvākajā laikā tu atgrieztos interneta veikalā un varbūt beidzot kaut ko iegādātos. Tieši tāpēc interneta veikali investē milzīgas summas mājaslapu un programmatūras izstrādē,” saka Fīlds.

Lielbritānijas apģērbu interneta veikals “I Saw It First” norāda, ka galvenās “pīķa stundas”, kad notiek visvairāk darījumi, ir tieši naktī. Tirgotājs, kurš ir galvenais sponsors dažādiem projektiem Lielbritānijas televīzijās, norādīja, ka lielākais pircēju pieplūdums interneta veikalā ir vērojams laika posmā no deviņiem vakarā līdz vieniem naktī.