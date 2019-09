"Victoria's Secret" mainīs imidžu; pievērsīsies "kam iepriekš nebijušam"

Tiekoties ar uzņēmuma investoriem, kompānija “L Brands”, kas ir “Victoria’s Secret” īpašnieks, demonstrēja jaunos reklāmas video, kuros ir redzamas daudz vairāk modeles – sievietes. Jauno reklāmas rullīšu varones atšķiras no tām, kuras iepriekš tika izvēlētas reklāmas kampaņām.

Savukārt “Victoria’s Secret” izpilddirektors Džons Mehass, kurš agrāk strādāja uzņēmumā “Tory Burch”, atklāja, ka plāns par mārketinga stratēģijas maiņu nācis klajā pirms dažām nedēļām. Viņš plāno paātrināt izmaiņas – to vidū izdarīt tā, lai kampaņa atbilstu arī kustības “Me Too” (jeb “Es arī”) prasībām. Viena no galvenajām idejām ir tā, ka “Victoria’s Secret” jaunā produkcija ir veidota jebkurai sievietei, neatkarīgi no viņas figūras.