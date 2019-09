"airBaltic" oktobrī sāks čarterlidojumus uz Ēģipti

Šī gada ziemas sezonā "airBaltic" un "Tez Tour Latvija" piedāvās vienu lidojumu nedēļā no Rīgas uz Hurgadu un Šarm eš Šeihu. Šie lidojumi tiks veikti ar "Airbus A220-300" lidmašīnām no 26.oktobra līdz 26.aprīlim. Uz Hurgardu lidojumi sāksies 26.oktobrī, bet uz Šarm eš Šeihu - 27.oktobrī.

"Visi lidojumi no Rīgas uz Ēģipti tiks veikti ar "Airbus A220-300". Čarterlidojumu programma no Rīgas uz Ēģipti tiks atklāta ar lidojumu uz Hurgadu 26.oktobrī. Ziemas sezona ilgs līdz 2020.gada aprīļa beigām. No 2019.gada oktobra Hurgadas un Šarm eš Šeihas lidostas kļūs par pirmajām, kuras uzņems jaunās "airBaltic" "Airbus A220-300" lidmašīnas regulāros čarterlidojumus Āfrikas kontinentā," pauda "Tez Tour Latvija" direktors Konstantīns Paļgovs.