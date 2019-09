Saindēšanās Siguldas bērnudārzos: hospitalizēto bērnu skaits pieaudzis līdz septiņiem

Aizvadītajās brīvdienās un pirmdien BKUS nonākuši pieci bērni vecumā no trīs līdz sešiem gadiem ar akūtu zarnu infekcijas izraisītu saslimšanu, un trīs bērnu stāvoklis ir ļoti smags. Savukārt piektdien hospitalizēti vēl divi bērni ar aizdomām par inficēšanos ar mikroorganismu "E.Coli" jeb zarnu nūjiņu.

Pēc Siguldas novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas ir konstatēti pieci saslimšanas gadījumi: trīs bērni no bērnudārza "Saulīte" dažādām grupām, viens bērns no bērnudārza "Pīlādzītis" un viens - "Ieviņā". Bērni hospitalizēti laikā no 5. līdz 11.septembrim. Bērnudārzos "Tornīši", "Pasaciņa" un "Ābelīte" bērnu saslimšanas nav konstatētas.