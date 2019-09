Britu mārciņas vērtība aug, mazinoties "Brexit" bažām

Pasaules akciju cenas pārsvarā kāpa pēc Ķīnas paziņojuma, ka palielināto muitas tarifu piemērošana neattieksies uz daļu no ASV lauksaimniecības produkcijas, tai skaitā uz cūkgaļu un sojas pupām, pirms oktobrī paredzētajām abu valstu tirdzniecības sarunām.

Mārciņas vērtība "ir kāpusi (..) jo tirgus dalībnieki mazāk baidās no bezvienošanās breksita iespējamības," sacīja "CMC Markets UK" analītiķis Deivids Madens.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1064 līdz 1,1078 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2337 līdz 1,2496 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu nemainījās un bija 108,11 jenas par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 89,67 līdz 88,66 pensiem par eiro.