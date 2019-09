Piektdien avārijā kravas busiņš Mūkusalas ielā uzmetis vairākus kūleņus

Kā vēsta raidījums Degpunktā, avārija uz Mūkusalas ielas notikusi ap 7:45. Bet busiņa vadītājs pirms došanās neatliekamās palīdzības mašīnā uz slimnīcu raidījumam vēl paguva atklāt, kā avārija notika. Pēc autovadītāja teiktā viņš devies pa Mūkusalas ielu Baložu virzienā, kad pēkšņi no Skaistkalnes ielas negaidīti izbraucis vieglais auto. Iveco vadītājs centies no avārijas izvairīties, taču ceļš tobrīd bijis slapjš un viņa auto uzmetis vairākus kūleņus. Pēc avārijā cietušā teiktā vieglā auto vadītājs tā vietā, lai apstātos, palielinājis ātrumu un ātri vien nozudis skatam. Laimīgā kārtā Iveco vadītājs kūleņošanas brīdī bija piesprādzējies un spēja pats izkāpt no auto. Uz notikuma vietu izsauktie mediķi nolēmuši vadītāju nogādāt tuvākajā slimnīcā, bet avarējušais auto nolikts uz riteņiem un aizvests.