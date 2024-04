Ko iedzīvotāji uzskata par agresīvākajiem ceļu satiksmes dalībniekiem?

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem absolūti lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar agresīvu braukšanu – 39 % norādīja, ka agresīvu braukšanu pieredzējuši galvenokārt no autovadītājiem, bet 8 % – no motociklistiem. Teju katrs desmitais agresiju piedzīvojis no skrejriteņu vadītājiem, bet 5 % nācies sastapt dusmīgi noskaņotus velosipēdistus.