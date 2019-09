Jā, tieši tāds sentiments un poēzija manī mostas ik reizi, kad paskatos kalendārā vai pa logu un redzu tur vasaras bēres. Tomēr es vēl neesmu gatavs padoties. Es velku ziemas jaku un zābakus, un dodos pēdējā triecienā uz Rīgas parkiem, lai dažos teikumos, pāris necilās impresijās vai verbālos štrihos iemūžināt to raksturu un vēsturi.

Zināms, ka pa parkiem es mēdzu klaiņot bieži. Īpaši pa tiem, kas saglabājuši kaut ko no meža mežonības. Parks mežam principā ir attāls brālēns, tomēr dažus no mūsdienās kastrētajiem parkiem saistīt radniecīgām saitēm ar mežu būtu tas pats, kas to mazo kabatas sunīti nosaukt par Balto ilkni. Arī pie Grīziņkalna parka pēdējos dažos gados ir pamatīgi piestrādāts, tāpēc tas tagad lieliski iederas rajona urbānajā un modernajā vidē. Kā runā, pērkami cilvēki vairs tā apkārtnē nav atrodami un gājējus arī, tā teikt, krūmos nost nesit. Vārdu sakot, Grīziņkalns ir palicis stilīgs un jaunajām ģimenēm ļoti vilinošs.