Nakts uz lidostas grīdas, neziņa un iespēja "uzvārīties": "Thomas Cook" bankrota haoss turpinās

Lidojumu skaits ir mazāks, nekā gribētos. Otrdien no Maljorkas uz Lielbritāniju bija paredzēti pieci lidojumi, bet tagad to skaits samazināts uz trijiem.

Andžela Millsa, kura bija rezervējusi ceļojumu ar "Thomas Cook" starpniecību, raidorganizācijai BBC stāsta, ka mēģinot rezervēt aviobiļetes, ar kurām aizstāt atcelto lidojumu. Lidmašīnas biļete no Glāzgovas uz Rodas salu Grieķijā svētdien maksāja 280 mārciņas, bet otrdien - jau 1000 mārciņas.

Tikmēr Civilās aviācijas dienesta (CAA) priekšsēdētāja Dīrdre Hatone norāda, ka pirmajā dienā pēc "Thomas Cook" bankrota 64 lidojumos atpakaļ mājās esot nogādāti nepilni 15 000 cilvēku jeb 90% no attiecīgajai dienai izvirzītā mērķa.

"Nepietiek informācijas," saka Falkoners, kurš joprojām gaida ziņas par to, kad varēs pamest Maljorku. "Vakardienas vakarā "Thomas Cook" mums teica: "Viss ir kārtībā, viss ir kārtībā." Taču tagad mēs jūtamies kā pamesti savā vaļā.

Izskatās, ka Vācijas kompānija un tās apakšuzņēmumi veic lidojumus, bet mūsu valdība atkal ir pārāk pasīva. Cilvēki baidījās izmantot "Thomas Cook" pakalpojumus, jo mūsu valdība nav adekvāta jautājumā par to, vai paliksim Eiropas Savienībā, vai arī stāsimies no tās ārā. Domāju, ka netiešā veidā tā ir valdības vaina. Es parasti turos pa gabalu no politikas, bet domāju, ka pie vainas ir "Brexit" haoss."