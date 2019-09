"Kaut kur iekšā ir rūgtums, nosēdums – tāds, kas pudelē reizēm ir. Lūk, šis nosēdums ir dvēselē, no tā vairs nevar atbrīvoties. Ar lūgšanām no tā neatbrīvosies. Saproti, tu nemocīsi sevi pastāvīgi ar šo nosēdumu. Atcerēties. Nu izdarīju. Žēl bija. Nožēloju, piekrītu. Es šeit neko nevaru izdarīt, es nevaru to izmainīt."