Inki upurējamos bērnus sazāļoja un nolika vulkānā, lai viņus nospertu zibens

Uz dažām no atliekām tika atklātas arī deguma pēdas, bet zeme apkārt atliekām izrādījās kristalizējusies.

Kad šie upuri tika veikti – aptuveni pirms 500 gadiem – senie inki uzskatīja, ka nogalināts bērns kalpos par saikni starp cilvēkiem un dieviem. Bērnu upurēšana Inku impērijā bija daļa no kapakoča rituāla.

Trīs bērnu mūmijas tika atrastas pasaules augstākajā arheoloģisko izrakumu vietā Lulailako vulkānā, kas atrodas uz robežas starp Argentīnu un Čīli. Tās ir vienas no vislabāk saglabājušām mūmijām pasaulē, kas nozīmē to, ka zinātniekiem ir ļoti labas iespējas detalizēti izpētīt, kā dzīvoja Inki.

Matu paraugu izotopu analīze atklāja to, ka nedēļas un mēnešus pirms upuru nāves, bērni tika zāļoti ar alkoholu un kokas auga lapām, no kā mūsdienās iegūst kokaīnu. Vienai no mūmijām mutē zinātnieki atrada sakošļātu kokas auga lapu gabalu.