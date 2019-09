Beidzot paziņots iespējamais ar veipošanu saistīto nāvju cēlonis

Iepriekš centra pārstāvji ziņoja, ka daudzi no sasirgušajiem atzinās, ka ir veipojuši THC produktus, tomēr pētnieki sākumā to nesaistīja ar slimību izcelsmi.

Dati, kas izmantoti pētījumā, tika savākti no vairāk nekā 500 pacientiem. 77% no tiem atklāja, ka ir smēķējuši gan THC, gan nikotīnu. 36% no tiem teica, ka smēķējuši tikai produktus ar THC, bet 16% atzina, ka smēķējuši tikai nikotīnu.